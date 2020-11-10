В Новосибирской области 27-летнего мужчину нашли мертвым в луже

Мужчину обнаружили на улице недалеко от его дома. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В селе Покровка Чановского района произошел несчастный случай — погиб 27-летний мужчина. Его тело обнаружили на улице очевидцы. Об этом КП-Новосибирск сообщил источник в правоохранительных органах.

— 8 ноября в 14:00 на улице Мира села Покровка в луже был обнаружен труп 27-летнего гражданина без видимых признаков насильственной смерти. Сообщила о трупе 54-летняя жительница села, — пояснил КП-Новосибирск источник.

КП-Новосибирск направила запрос в Следственный комитет по Новосибирской области, чтобы уточнить, из-за чего наступила смерть мужчины.

Напомним, в конце октября на трассе под Новосибирском был обнаружен труп мужчины внутри «ГАЗели». По предварительной информации, сибиряк умер из-за отравления выхлопными газами.

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