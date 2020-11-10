Под окнами многоэтажки прохожие обнаружили мертвого новосибирца: на его теле были травмы

В Новосибирске под окнами многоэтажки нашли мертвого мужчину. Фото: архив КП

Во вторник, 10 ноября, у многоэтажного дома на улице Белинского в Октябрьском районе Новосибирска произошла трагедия. Там под окнами прохожие обнаружили мертвого мужчину. На его теле были травмы. Обстоятельства гибели новосибирца выясняют в СК по Новосибирской области.

— По данному факту проводится доследственная проверка.Личность погибшего установлена. Ему было 60 лет. В настоящее время следователи осмотривают места происшествия, опрашивают соседей и очевидцев. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, — прокомментировала старший помощник руководителя СКР по Новосибирской области Анастасия Кулешова.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Напомним, накануне, 9 ноября, в Новосибирске обнаружили двух мертвых женщин: пенсионерку на козырьке подъезда дома в Октябрьском районе и 40-летнюю женщину под окнами многоэтажки в Центральном районе Новосибирска. Причину их гибели также устанавливают следователи.

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