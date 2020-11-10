«Ударил ножом в живот»: в Новосибирске на 31-летнего мужчину в подъезде напал незнакомец

По факту проводится расследование. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Новосибирске на 31-летнего мужчину с ножом напали в подъезде, порезав живот. Сибиряка пришлось срочно госпитализировать в больницу на улице Пирогова. Об этом КП-Новосибирск сообщил источник в правоохранительных органах.

— 7 ноября около 20:30 на мужчину в подъезде дома на улице Часовая ударил ножом неизвестный. Пациент был доставлен в больницу с диагнозом: проникающее колото-резаное ранение передней брюшной полости с повреждением брыжейки, сквозное ранение тонкой кишки, гемоперитонеум (скопление крови в брюшной полости — прим.ред.). Также он был в состоянии алкогольного опьянения, — пояснил КП-Новосибирск источник.

Сейчас полиция проводит расследование.

Напомним, в Новосибирской области мужчина напал на свою 86-летнюю соседку, защищая своих кур. Он сильно избил женщину, сломав ей руку.

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