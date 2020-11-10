Карта распространения коронавируса в Новосибирской области на 10 ноября 2020 года: рассказываем о ситуации в регионе

За сутки коронавирусом заболели 174 человека. Фото: архив КП

Карта распространения коронавируса в Новосибирской области на 10 ноября 2020 года говорит о том, что зараженные есть в каждом районе региона.

— За последние сутки в больницы районов области с подозрением на коронавирус и лабораторно подтвержденным диагнозом госпитализированы 1676 пациентов, — говорится в сообщении оперштаба.

С начала эпидемии коронавирус диагностировали у 18913 человек, в том числе у 1226 детей, при этом выздоровели 15442 пациентов, скончались 625 человек.

Режим повышенной готовности в Новосибирске продлили до конца года. В общественных местах необходимо быть в защитных масках и соблюдать социальную дистанцию.

В Новосибирске планируют ввести новые ограничения из-за вспышки коронавируса. По новым правилам будут работать фуд-корты, детские площадки и кинотеатры в торговых центрах.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Работа торговых центров в Новосибирске в ноябре 2020 года: что запретят.

Работа торговых центров в Новосибирске в ноябре 2020 года: губернатор заявил о новых ограничениях. (подробнее)