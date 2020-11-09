«Схватил за волосы, сломал руку»: сибиряк избил пенсионерку, защищая своих кур

Фото: личный архив\Виктория МИНАЕВА

В Новосибирской области мужчина напал на свою 86-летнюю соседку, защищая своих кур. Сибиряк сильно избил женщину, сломав ей руку. Пострадавшая сибирячка написала на него заявление в прокуратуру.

— У меня мама живет одна в маленькой деревне, рядом с Карасуком. В город она переезжать отказалась, держит там небольшой огород, но без хозяйства. Возраст уже не позволяет. Мы с братом регулярно к ней ездим проведать и помочь чем-то. Она живет в доме на двух жильцов, как раз ее 60 летний сосед на нее и напал. Дело в том, что у него, в отличие от мамы, хозяйство есть, куры, гуси… Которые, время от времени, любят полакомиться чем-нибудь с маминого огорода, потому что их выпас никак не контролируется. Она их отгоняет, как может, может даже камень в их сторону кинуть. Но не в самих птиц. Конечно, соседа это не устраивает, они уже и ругались на эту тему. Но вместо того, чтобы начать следить за своими животными, или как-то хотя бы словами все решить нормально: мама уже человек старый, можно понять, он решил повести себя просто отвратительно. Этим летом, в конце июля, в один из таких вот дней он просто набросился на маму сзади, она даже толком понять не успела, что случилось. Ударил ее несколько раз, хватал за волосы, руку ей дернул так, что даже сломал, — рассказал КП-Новосибирск Алексей, сын пострадавшей женщины. — Мама тогда сразу же мне позвонила и полицию вызвала. Я как мог быстро добрался до нее из города, полиция к тому времени уже там побывать, у мамы приняли заявление, начали проверку. Я ее тогда отвез в больницу, где ей зафиксировали все повреждения, наложили на руку гипс, с которым мама потом еще полтора месяца ходила. Сосед все это время, когда я к ним приезжал, от меня чуть ли не прятался. И не удивительно, руки чесались, конечно, но не хотел еще себе проблем нажить из-за такого как он. В РУВД нам тогда отказали в возбуждении дела, поскольку еще травма у мамы тогда еще не была долечена до конца, и ее нельзя было квалифицировать. И мы стали ждать, когда рука заживет, чтобы подать заявление в прокуратуру. В итоге, травма оказалась еще более серьезной, чем мы думали, три пальца на правой руке практически не работают. Что очень плохо, особенно для человека в мамином возрасте. И вот около двух недель назад мы написали заявление в прокуратуру, сейчас ждем от них ответа. Мама говорит, что денег ей не нужно, она просто хочет, чтобы этого поддонка наказали.

Как пояснили сибиряку в правоохранительных органах, за нападение на его маму мужчине может грозить обвинение в совершении преступления по статье 112 УК РФ «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью». Согласно закону, наказанием за подобное преступление может стать ограничение свободы сроком до трех лет.

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