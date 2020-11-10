Сибиряк убил начальника искитимской лесопилки после своего дня рождения

Начальник подарил подчиненному торт, а вечером пропал без вести. Фото:предоставлены родственниками потерпевшего

Трагедия случилась днем 27 октября в селе Быстровка в Искитимском районе. 70-летний бизнесмен утром поехал на собственную лесопилку, а вечером не вернулся домой. Добавляло странности в эту историю то, что работники видели джип начальника днем на лесопилке, но на следующий день Kia Sportage оказался в огороде его дома.

— В машине нашли следы крови, следователи возбудили уголовное дело об убийстве. Через несколько дней был задержан 40-летний работник лесопилки, он начал давать признательные показания. Тело отца так и не нашли — его до сих пор ищут родственники и следователи, — сообщил КП-Новосибирск сын погибшего.

Суд арестовал подозреваемого. По предварительным данным, накануне 26 октября мужчина отмечал свой день рождения. Начальник с утра поздравил подчиненного с праздником, а затем подарил ему торт.

— Отец был добрым человеком, мог простить долги и старался помочь каждому. Обычный деревенский мужик — за доброту и пострадал, я так думаю. Пока неизвестно точно, что произошло между ним и работником, но отец был неконфликтным человеком. Тот работниу, наоборот, одиночка — ни жены, ни детей, ранее был судим, — добавил сын погибшего.

Тело погибшего мужчины до сих пор не нашли.

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