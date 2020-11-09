«Дочка плачет»: новосибирцы ищут плюшевую машинку двухлетней девочки, забытую на прогулке

Жительница Краснообска просит помощи у сибиряков: на прогулке ее двухлетняя дочка потеряла любимую плюшевую машинку. Фото: предоставлено героем публикации

Жительница Краснообска просит помощи у сибиряков: на прогулке ее двухлетняя дочка потеряла любимую плюшевую машинку. Женщина просит нашедшего вернуть любимую игрушку ее ребенка.

— Потеряли мы нашу любимую машинку по пути от дома №230 до дома №226 на 2-м микрорайоне. Мы, когда заметили пропажу, сразу попросили мужа вернуться проверить, но машинку он так и не нашел. Дочка очень переживает, плачет. Если кто-нибудь найдет все-таки нашу любимую плюшевую игрушку, то очень просим вернуть, — рассказала КП-Новосибирск Виктория, мама девочки.

Если вы нашли потерянную игрушку и хотите сделать доброе дело, то вы можете связаться с Викторией по номеру телефона 89963788010.

Напомним, ранее КП-Новосибирск писала о том, как неожиданную развязку получила история плюшевого Стича, которого забыла в маршрутке 5-летняя девочка. Ее игрушечный инопланетянин нашелся: его помогли вернуть домой неравнодушные сибиряки.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Дочка плачет»: сибиряки весь вечер искали игрушку 5-летней девочки, которую она забыла в маршрутке

У одной женщины нашлась точная копия плюшевого любимца (подробнее).

«Прямо как в сказке!»: пятилетней девочке вернули игрушку, которую она забыла в маршрутке

Теперь у нее будет два Стича вместо одного (подробнее).