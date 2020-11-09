Новосибирские врачи массово уходят на больничный

Среди болеющих врачей - много педиатров.
Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ
Ситуация с коронавирусом в Новосибирске обостряется. Многие пациенты жалуются, что не могут дождаться вызванного на дом врача. Те же, что отправляются на прием в поликлинику, вынуждены часами стоять в очередях.
Наиболее очевидная причина - рост количества заражений. Многие болеют ОРВИ, причем сокрушительную лепту в статистику вносит коронавирус. Но есть и другая серьезная причина: врачей тоже подкашивает болезнь, и нагрузка на остальных - возрастает.
Наглядный пример - ситуация в поликлинике № 27. В корпусе на улице Рельсовой некоторые кабинеты закрыты, так как нет специалистов. Таблички с надписью «больничный лист» снимают все возможные вопросы: объявления вывешены на пяти из семи расположенных подряд кабинетов.
В числе заболевших - педиатры. Это косвенно подтверждает мнение о том, что дети (даже легко справляясь с болезнью) могут быть активными переносчиками инфекции.
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