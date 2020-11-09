«Оскорблял стюардесс, бросался на пассажиров»: мужчина устроил дебош в самолете «Хабаровск — Новосибирск»

С борта самолета, летевшего из Хабаровска в Новосибирск сняли дебошира. Фото: Пресс-служба УТ МВД России по ДФО

В понедельник, 9 ноября, с борта самолета, летевшего из Хабаровска в Новосибирск, сняли дебошира. Нетрезвый мужчина оскорблял экипаж лайнера и даже пытался ударить одного из пассажиров.

— Сотрудники транспортной полиции прибыли к воздушному судну, где установили 30-летнего жителя Кемеровской области, который, находясь в состоянии алкогольного опьянения, громко кричал и высказывал оскорбления в адрес членов экипажа, а также одного из пассажиров, которого он пытался рукой ударить по лицу. На требования прекратить свои действия мужчина не реагировал. Тогда командир воздушного судна отказал ему в полете, — сообщает «МВД Медиа» со ссылкой на пресс-службу УТ МВД России по ДФО.

Дебошира доставили в дежурную часть полиции в аэропорту. Проходить медосвидетельствование мужчина отказался. В отношении него составлены протоколы об административных правонарушениях по 20.21 КоАП РФ «Появление в общественных местах в состоянии опьянения», ч. 6 ст. 11.17 КоАП РФ «Нарушение правил поведения граждан на железнодорожном, воздушном или водном транспорте» и ч. 1 ст. 20.6.1 КоАП РФ «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения». Ему может грозить наказание в виде ареста на 15 суток.

Напомним, ранее КП-Новосибирск писала о том, как с борта самолета, вылетающего из Новосибирска в Екатеринбурга сняли 33-летнего дебошира. Он ругался матом на бортпроводников, других пассажиров и полицейских. На него был составлен протокол за мелкое хулиганство, а следователи возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 319 УК РФ (Оскорбление представителя власти).

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