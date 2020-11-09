Погода в Новосибирске на 10 ноября 2020 года: когда пойдет снег

В Новосибирск вернется снег Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Погода в Новосибирске 10 ноября 2020 года: синоптики обещают возвращение снега, температура снова понизится до 0 градусов.

— Температура воздуха ночью составит 0 — +2 градуса, днем — +1 — +3. Ожидается облачность, облачно, ночью и днем мокрый снег и дождь. Подует юго-западный ветер 10-15 метров в секунду, местами порывы до 20, — сообщили в Западно-Сибирском Гидрометцентре.

По Новосибирской области днем будет -2 —+3 градусов, облачность, местами снег и мокрый снег. В отдельных районах отложение мокрого снега. Ночью и утром на дорогах местами гололедица. Подует северный ветер со скоростью 10-15 метров в секунду, местами порывы до 18.

«Яндекс. Погода» обещает небольшой снег к вечеру. Температура составит около +1 — +2 градуса.

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