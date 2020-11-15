Новосибирск
Еще
Радио
Новосибирск
Еще
Радио
Новосибирск
Радио
Реклама
Сегодня:
Общество

«Подруги обзавидовались»: молодожены ищут незнакомку, которая подарила невесте платье за 100 тысяч рублей

Они хотят поблагодарить женщину, благодаря которй состоялась свадьба
Никита МАНЬКО
Комментарии (1)Комментарии (1)
Молодожены из села Ташара получили шикарные свадебные наряды в подарок. Фото: предоставлено Натальей Русских

Молодожены из села Ташара получили шикарные свадебные наряды в подарок. Фото: предоставлено Натальей Русских

Молодожены Максим и Олеся Русских из Мошковского района ищут незнакомку, чтобы поблагодарить за щедрый подарок на свадьбу. Полгода назад женщина передала свадебное платье за 100 тысяч рублей и костюм жениха благотворительному фонду «Парус Добра», и именно эти вещи достались паре.

— Год назад они аознакомились у подруги на дне рождения. 17-летний Максим тогда только школу окончил, 22-летняя Олеся работала продавщицей. Она забеременела, а Максима в армию забирают. Пришлось быстро сыграть свадьбу, — рассказала КП-Новосибирск Наталья Русских, мама парня.

Жениха забирают в армию, невеста беременна — поэтому свадьбу сыграли спешно. Фото: предоставлены Натальей Русских

Жениха забирают в армию, невеста беременна — поэтому свадьбу сыграли спешно. Фото: предоставлены Натальей Русских

На праздник позвали родных и близких, устроили небольшое застолье в местном кафе-баре.

— Все подруги обзавидовались — платье красивое, я в нем будто лебедь из балета! Вдвойне приятно — оно подошло идеально, прям по размеру. Теперь вот висит в шкафу, как муж вернется — будем отмечать каждый год. Боюсь только — как бы не поправиться после родов, чтобы влезть в него, — рассказала КП-Новосибирск молодая невеста Олеся Русских.

Весь бюджет свадьбы составил 60 тысяч рублей, но все равно многодетной семье пришлось занимать деньги на угощения. В семье Русских пятеро детей от 2 до 18 лет, один из младших детей имеет инвалидность второй группы. Муж тоже не может устроиться на постоянную работу из-за инвалидности, семь человек живут на 60 тысяч в месяц и за счет подсобного хозяйства. о теперь главная радость семьи — старший сын женился. Так что о таком дорогом наряде Олеся и мечтать не могла, и вся семья благорит незнакомку, которая передала вещи в фонд.

— Огромное спасибо за костюм и платье! Приятно, что есть на свете такие, люди как вы, — благодарит незнакомку Наталья Русских. - И мы бы очень хотели бы сказать эти добрые слова лично.

Уважаемые читатели! Если вы можете помочь семье Русских отыскать незнакомку, благодаяр которой состоялся праздник, обращайтесь в редакцию по тел. 8-923-145-11-03. Мы обязательно им всем передадим.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru