«Подруги обзавидовались»: молодожены ищут незнакомку, которая подарила невесте платье за 100 тысяч рублей

Молодожены из села Ташара получили шикарные свадебные наряды в подарок. Фото: предоставлено Натальей Русских

Молодожены Максим и Олеся Русских из Мошковского района ищут незнакомку, чтобы поблагодарить за щедрый подарок на свадьбу. Полгода назад женщина передала свадебное платье за 100 тысяч рублей и костюм жениха благотворительному фонду «Парус Добра», и именно эти вещи достались паре.

— Год назад они аознакомились у подруги на дне рождения. 17-летний Максим тогда только школу окончил, 22-летняя Олеся работала продавщицей. Она забеременела, а Максима в армию забирают. Пришлось быстро сыграть свадьбу, — рассказала КП-Новосибирск Наталья Русских, мама парня.

Жениха забирают в армию, невеста беременна — поэтому свадьбу сыграли спешно. Фото: предоставлены Натальей Русских

На праздник позвали родных и близких, устроили небольшое застолье в местном кафе-баре.

— Все подруги обзавидовались — платье красивое, я в нем будто лебедь из балета! Вдвойне приятно — оно подошло идеально, прям по размеру. Теперь вот висит в шкафу, как муж вернется — будем отмечать каждый год. Боюсь только — как бы не поправиться после родов, чтобы влезть в него, — рассказала КП-Новосибирск молодая невеста Олеся Русских.

Весь бюджет свадьбы составил 60 тысяч рублей, но все равно многодетной семье пришлось занимать деньги на угощения. В семье Русских пятеро детей от 2 до 18 лет, один из младших детей имеет инвалидность второй группы. Муж тоже не может устроиться на постоянную работу из-за инвалидности, семь человек живут на 60 тысяч в месяц и за счет подсобного хозяйства. о теперь главная радость семьи — старший сын женился. Так что о таком дорогом наряде Олеся и мечтать не могла, и вся семья благорит незнакомку, которая передала вещи в фонд.

— Огромное спасибо за костюм и платье! Приятно, что есть на свете такие, люди как вы, — благодарит незнакомку Наталья Русских. - И мы бы очень хотели бы сказать эти добрые слова лично.

Уважаемые читатели! Если вы можете помочь семье Русских отыскать незнакомку, благодаяр которой состоялся праздник, обращайтесь в редакцию по тел. 8-923-145-11-03. Мы обязательно им всем передадим.

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