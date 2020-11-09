«Немного приуныл»: в Новосибирске на мосту на проводах повис фонарь

В Новосибирске на коммунальном мосту на проводах повис фонарь. Фото: "АСТ-54"
В Новосибирске на коммунальном мосту на проводах повис фонарь. Его сфотографировали очевидцы, позже снимок попал в сеть.
— На Коммунальном мосту, при движении в сторону левого берега, на проводах над правой полосой повис фонарь, — сообщает паблик Вконтакте «АСТ-54».
На кадрах видно, что часть световой опоры действительно повисла на проводах над дорогой. В сети сибиряки просят друг друга быть осторожнее, ведь фонарь может упасть на дорогу. Тем не менее, некоторым людям такой инцидент показался даже забавным, о чем они и написали в комментариях под постом:
— Видимо, фонарь немного приуныл.
— Всем смешно, лишь бы никому на крышу не упал.
— Сейчас бы висеть как этот фонарь, а не вот это вот все.
— Это он на зарядку отправился, — пишут люди.
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