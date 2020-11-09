В Новосибирске мужчина с пистолетом ворвался в кафе и попал на камеру наблюдения

Ограбление было заснято камерой наблюдения. Фото: Кадр из видео\МВД по НСО

В Новосибирске мужчина с пистолетом ворвался в закусочную и украл деньги. Ограбление было заснято камерой наблюдения, сейчас мужчину ищет полиция.

— Около пяти утра 26 октября мужчина с предметом, похожим на пистолет, открыто похитил 1450 рублей из кассы торгового павильона, расположенного по улице Дуси Ковальчук, — сообщает пресс-служба ГУ МВД по Новосибирской области. — По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.162 Уголовного кодекса Российской Федерации (Разбой).

Полицейские просят всех, кому что-либо известно о том, где сейчас может находиться грабитель, просят сообщить в полицию по телефонам: 8-383-232-10-74, 232-10-26 и 232-10-02. Конфиденциальность звонившим гарантируется.

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