«Бил ножом в грудь и живот»: сибиряка, зарезавшего на дне рождения именинника, отправили под суд

Убийство мужчина совершил в ноябре 2019 года. Фото: Андрей КОПАЛОВ

В Искитиме под суд отправили 28-летнего жителя Бердска, который в 2019 году убил и сжег своего родственника, украв его вещи. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры по Новосибирской области.

— По версии следствия, мужчина в состоянии алкогольного опьянения находился вместе с потерпевшим в доме в Искитиме. У них возникла ссора. Обвиняемый нанес потерпевшему как минимум 21 удар ножом в шею, грудь и живот, из-за чего тот погиб на месте. Затем злоумышленник сбросил его тело в погреб и похитил украшения, мобильный телефон и около 240 тысяч рублей. Чтобы замести следы, он поджег труп и вещи, — сообщили в пресс-службе ведомства.

В результате поджога дом и имущество внутри были уничтожены. Материальный ущерб составил больше 115 тысяч рублей.

Сибиряк признал свою вину. Уголовное дело в отношении него передано в Искитимский районный суд Новосибирской области.

Напомним, трагедия произошла в ноябре 2019 года. Компания отмечала 43-летие хозяина дома, под конец праздника в доме остались только именинник и гость. Из-за алкоголя ссора обострилась, и молодой гость схватился за нож.

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