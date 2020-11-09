Две кражи за один выезд по тревоге предотвращены в торговом центре

Фото предоставлено пресс-службой АБ ГВАРДИЯ.

Тревожная кнопка была нажата в 16.14 работниками магазина. Прибывшему в 16.20 экипажу ГБР ГВАРДИИ указали на двух женщин, которые попытались похитить мыло, зубную пасту и другие предметы гигиены на общую сумму около 1500 рублей.

В это же время и в этом же торговом центре тревожная кнопка была нажата в отделе продажи головных уборов. Молодой человек, предположительно, находящийся в состоянии наркотического опьянения, совершил хищение денежных средств - 16 000 рублей - из кассы. Поймать его не составило труда, так как бойцы группы быстрого реагирования еще не покинули здание, отрабатывая предыдущий вызов.

Все задержанные были переданы в Ленинский РОВД.

В 17.37 в магазине на улице Воинской мужчина попытался рассчитаться за продукты купюрой «банка приколов» достоинством 1000 рублей, но, увидев, что продавец нажала тревожную кнопку, быстро убежал. Прибывшие через 6 минут «гвардейцы» осмотрели прилегающую территорию, однако правонарушителя не обнаружили. Поскольку материальный ущерб в данном случае нанесен не был, от вызова полиции сотрудники магазина отказались.