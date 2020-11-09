Назван крупнейший девелопер по объемам строительства жилья в НСО

ЖК «Расцветай на Маркса». Фото предоставлено пресс-службой ГК «Расцветай».

По данным Единого ресурса застройщиков, в ноябре 2020 года ГК «Расцветай» стала лидером по объемам строительства жилья в Новосибирской области, где компания возводит 183 093 кв.м. В уходящем году застройщик возглавляет Общероссийский рейтинг в этой номинации уже второй раз: в июле компания также заняла первую позицию.

Кроме того, у ГК «Расцветай» 5 баллов по рейтингу надежности ЕРЗ. Это максимальный показатель, который говорит о соблюдении застройщиком декларируемых сроков ввода жилья.

Сейчас в портфеле ГК «Расцветай» в совокупности около 250 тыс. кв.м — это строящееся объекты в Новосибирске и Москве, а также проекты, на которые только получено разрешение на строительство. С начала года застройщик открыл продажи в Новосибирске — в доме №4 ЖК «Расцветай на Гоголя», в доме №2 ЖК «Расцветай на Маркса», «Расцветай на Обской», «Расцветай на Шамшиных», «Расцветай на Ядринцевской» и ЖК «Расцветай на Красном» и в Москве — ЖК «Расцветай в Люблино». В общей сложности это 1947 квартир общей площадью 98 тыс. кв.м.

Новостройка «Расцветай на Обской». Фото предоставлено пресс-службой ГК «Расцветай».

Созданию знаковых продуктов на рынке недвижимости Новосибирска способствует и партнерство ГК «Расцветай с АО «Банк ДОМ.РФ». Такое сотрудничество — не только максимально выгодные условия для реализации проектов, но и маркер надежности, устойчивости и конкурентоспособности застройщика. Финансовой организацией на возведение жилого комплекса на Красном проспекте было предоставлено более 9 млрд руб., на строительство 25-этажного дома «Расцветай на Ядринцевской» — 1 млрд 94 млн.

Застройщик: ООО «СЗ «Расцветай на Обской». Проектная декларация на сайте: гкрасцветай.рф

Застройщик: ООО «Расцветай на Гоголя». Проектная декларация на сайте: гкрасцветай.рф

Застройщик: ООО «Расцветай на Маркса». Проектная декларация на сайте: гкрасцветай.рф.

Застройщик: ООО «Специализированный застройщик «Главное звено». Проектная декларация на сайте гкрасцветай.рф.

Застройщик: ООО «Специализированный застройщик «Дом на Шамшиных». Проектная декларация на сайте: гкрасцветай.рф

Застройщик: ООО «СЗ «Сибсервис». Проектная декларация на сайте: гкрасцветай.рф