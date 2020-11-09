В Новосибирске больных коронавирусом старше 65 лет становится меньше: на кого теперь перекинулась инфекция

В Новосибирске коронавирусом стали чаще болеть люди до 30-49 лет. Фото: архив КП

В понедельник, 9 ноября, на оперативном совещании в правительстве Новосибирской области руководитель Роспотребнадзора Александр Щербатов рассказал, кто чаще болеет коронавирусом. Анализ статистики показал, что больных коронавирусом старше 65 лет становится меньше.

— Чаще стали болеть люди в возрасте 30-49 лет, далее у нас идет 50-64 года и старше 65 лет. В динамике за сентябрь — октябрь мы видим, что структура заболеваемости поменялась по показателям. Мы активно применяли меры профилактические для 65 лет и старше, и показатель снизился. Наиболее пораженный возраст за отчетную неделю — 30-49, 54-60 лет, — отметил Александр Щербатов.

Напомним, на совещании также говорил о новых ограничениях. Глава региона Андрей Травников заявил о том, что в торговых центрах будут по новым правилам работать фуд-корты, кинотеатры и детские зоны.

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