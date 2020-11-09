В Новосибирске коронавирусом заболели еще 174 человека за сутки

За устки коронавирусом заболели 174 человека.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В понедельник, 9 ноября, стало известно, что в Новосибирской области за сутки заболели коронавирусом еще 174 человека. Среди заболевших — 13 детей. Выписались из больниц тем временем еще 52 человека.
— С начала пандемии коронавирусом заболели всего 18 913 человек, из них — 1 226 детей. 15 442 пациента выписаны с выздоровлением. Скончались всего 625 человек, — сообщили в оперативном штабе.
В отделениях реанимации находятся 139 человек, к аппаратам ИВЛ подключены 30 пациентов.
Сейчас в детскую больницу №3 госпитализирован 59 детей: те, у кого коронавирус подозревают, и те, у кого диагноз подтвердился. В больницах Новосибирска также лежат 3 912 взрослых пациентов.
В больницы районов области с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом госпитализированы 1 676 пациентов.
Всего в Новосибирской области провели 770 921 тест на коронавирус. Под медицинским наблюдением находятся 4 012 жителей области, для 57 736 человек меднаблюдение окончено.
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