В Новосибирске от коронавируса скончались еще 4 человека за сутки: что о них известно

От коронавируса умерли еще 4 пациента. Фото: архив КП

В понедельник, 9 ноября, стало известно о том, что еще 4 пациента инфекционного госпиталя умерли за сутки. Об этом сообщили в оперштабе правительства Новосибирской области.

— Скончались еще четыре пациента: мужчины в возрасте 43 года и 67 лет, и женщины в возрасте 56 лет и 90 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 625 человек, — говорится в сообщении оперштаба.

В реанимации сейчас находится 139 человека, не могут самостоятельно дышать и подключены к аппарату ИВЛ 30 пациентов.

За сутки коронавирус обнаружили еще у 174 человек, выздоровели 52 пациента.

С начала вспышки коронавирус диагностировали у 18913 человек, в том числе у 1226 детей, выздоровели 1 442 пациента.

В Новосибирске на следующей неделе введут новые ограничения. Они коснутся работы торговых центров. Об этом заявил губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

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