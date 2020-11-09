«Чтоб ничего не скрывали»: Андрей Травников прокомментировал избиение девочки медсестрой в больнице

Глава региона отреагировал на ЧП в туберкулезной больнице. Фото: сто-кадр

В понедельник, 9 ноября, на оперативном совещании губернатор Новосибирской области Андрей Травников прокомментировал ситуацию с избиением трехлетней девочки в туберкулезной больнице.

— Необходимо проверить не только работу медсестры, но и всей больницы. Почему это стало возможным? Чтобы ничего не скрывали. Все нарушения, которые будут выявлены в ходе работы комиссии, передавать в правоохранительные органы, — отметил глава региона.

Поручение было дано министру здравоохранению Новосибирской области Константину Хальзову.

Напомним, ЧП произошло в детском отделении Новосибирской областной туберкулезной больницы: там медсестра подняла руку на трехлетнюю девочку — схватила ребенка за волосы, швырнула на кровать, хлестала по щекам. Ребенок бился о кровать так, что в соседней палате казалось, что по стене бьют железной трубой. На шум отреагировала одна из мам: она тайно сняла ролик об издевательствах над девочкой, и придала всю ситуацию огласке.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Ребенок рыдал и забивался под кровать»: медсестра поднимала за волосы и швыряла трехлетнюю девочку в новосибирской больнице.

Видео с издевательствами над малышкой сняла одна из мам, оказавшаяся вместе с детьми в соседней палате. (подробнее)

Еще одна жертва: родители семилетнего мальчика требуют наказать медсестру из новосибирской туберкулезной больницы, где произошел скандал.

На видео попало, как женщина ударила по голове ребенка, который не спал во время сончаса. (подробнее)