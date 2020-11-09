«Ничего себе, как вспыхнуло»: новосибирец, поджегший, автомобиль на парковке, попал на видео

Автомобиль ярко вспыхнул после поджога. Фото: стоп-кадр из видео.

Рано утром в понедельник, 9 ноября, во дворе дома на улице Героев Революции, 107 новосибирец поджег «Сузуки», стоявший на парковке. Это попало на камеру видеонаблюдения.

В ГУ МЧС по области прокомментировали инцидент.

— В 5:00 пожарно-спасательные подразделения выехали на проспект Героев Революции, через 4 минуты были на месте. В 5:08 была ликвидация открытого горения. Полностью огонь был потушен в 5:20. На момент прибытия открытым огнем горел автомобиль «Suzuki Aerio». Поврежден салон автомобиля и моторный отсек. Причина пожара устанавливается, — сообщил КП-Новосибирск руководитель пресс-службы МЧС по НСО Павел Винаков.

В ГУ МВД по области КП-Новосибирск пояснили, что владелец авто подал заявление в полицию, проводится проверка. Кроме того, автомобилист ищет виновного через соцсети.

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