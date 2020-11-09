Работа торговых центров в Новосибирске в ноябре 2020 года: что запретят

В Новосибирске ограничат работу торговых центров из-за коронавируса. Фото: архив КП

Из-за вспышки коронавируса изменится работа торговых центров в Новосибирске в ноябре 2020 года. Об этом в понедельник, 9 ноября, заявил губернатор Новосибирской области Андрей Травников. Глава региона назвал ситуацию с коронавирусом напряженной.

— Ограничения коснутся работы фуд-кортов в торговых центрах, детских площадок, кинотеатров, — отметил Андрей Травников.

Новые правила введут на следующей неделе.

Напомним, в регионе продлили режим повышенной готовности до конца года. В общественных местах необходимо быть в защитной маске и соблюдать социальную дистанцию в полтора метра. По данным оперштаба регионального правительства, количество заболевших коронавирусом растет.

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