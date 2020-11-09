«Вот твари!»: сибирячка спасла маленького хомяка, которого морили голодом в зоомагазине

У маленького хомяка на витрине была рана. Фото: revizor.nsk

Сибирячку возмутило отношение зоомагазина, расположенного в Советском районе города, к животным. В аквариуме на витрине она заметила маленького хомяка. У него была ранка, а еще животное было голодным: внутрь ему накидали капусту, которую, по словам покупательницы, малышу давать нельзя.

— Это не магазин, а живодерня. Владельцы настолько обнаглели, что продают отнятых у мам детенышей, кидают их в аквариум кучей, они буквально съедают друг друга! Я там оказалась случайно, стоит аквариум, в нем несчастный хомячок с рваной раной, без воды, без еды. Истощен. Я его с боем отобрала, надеюсь выживет. Какими надо быть извергами, чтобы так относиться к животным, а еще делать на этом деньги! — написала сибирячка в группе revizor.nsk.

Под постом новосибирцы отметили, что также замечали плохое отношение к животным в зоомагазине и на это стоит обратить внимание службам по надзору.

— Мы так в зоомагазине купили хорька с циститом, вылечить полностью не удалось. Как объяснил ветеринар, в магазине им вовремя не убирают опилки, вот животное и застудилось, — написала еще одна сибирячка.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru