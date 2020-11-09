В Новосибирске пенсионер сбил 11-летнего мальчика на самокате

Мальчика сбили возле многоэтажки. Фото: ГИБДД по Новосибирску

В Октябрьском районе Новосибирска случилось ДТП, где пострадал ребенок. Он переезжал на самокате через улицу, когда его сбила машина. Об этом рассказали в ГИБДД по городу.

— 8 ноября в 14:15 74-летний водитель на автомобиле «Субару Форестер» двигался по улице Автогенная, и у дома № 69 наехал на 11-летнего мальчика, который пересекал проезжую часть на самокате в зоне нерегулируемого пешеходного перехода. Подросток доставлен в лечебное учреждение Новосибирска. На месте работает экипаж ДПС, — сообщили в пресс-службе ГИБДД по Новосибирску.

Напомним, вечером 8 ноября в городе случилось еще одно ДТП: на улице Петухова «Мазда» сбила женщину на пешеходном переходе. Об этом сообщили очевидцы. Сибирячку с травмами увезли в больницу.

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