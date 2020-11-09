Пробки в Новосибирске 9 ноября 2020 года: трудно проехать по Советскому шоссе

Авария случилась на перекрестке шоссе и улицы Петухова. Фото: "2Гис"

Пробки в Новосибирске 9 ноября 2020 года: на Советском шоссе в Кировском районе Новосибирска образовался затор. Причиной стало ДТП с легковой машиной, которое произошло на перекрестке около 7 часов утра. Об этом сообщили водители в «2ГИС».

— Как всегда с утра в пробках.

— Кто там застрял? — возмущаются автомобилисты в комментариях.

Водители делятся гневными сообщениями. Фото: "2Гис".

Рядом с Советским шоссе произошла еще одна авария, на улице Сибиряков-Гвардейцев, однако она не помешало движению автомобилей.

По данным «2Гис», уровень пробок к 9 часам утра составил 4 балла.

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