У хоккейной «Сибири» появился новый вратарь: рассказываем, откуда он

Новым вратарем «Сибирь» стал Арсений Ахметов. Фото: ХК «Сибирь»

Стало известно, кто будет защищать ворота хоккейного клуба «Сибирь». Новым вратарем команды станет 21-летний Арсений Ахметов. Об этом официально сообщили в ХК «Сибирь».

— Хоккейные клубы «Сочи» и «Сибирь» заключили договор о переходе в Новосибирск Арсения Ахметова, — сообщил клуб в своем официальном аккаунте в Инстаграм. — Ранее Ахметов играл в командах Молодежной хоккейной лиги «Ирбис» (Казань) и «Капитан» (Ступино), а также в высшей хоккейной лиге за ХК «Рязань» и ХК «Ижсталь». В КХЛ Арсений провели пока два матча.

Напомним, ранее сообщалось о том, что новосибирский хоккейный клуб «Сибирь» покинул вратарь Алексей Красиков. Эту информацию в клубе подтвердили официально. Между тем Красиков подписал контракт с «Сочи». За ХК «Сибирь» он играл с 2015 года. Односторонний контракт с голкипером подписан до конца текущего сезона. Об этом сообщили в клубе.

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