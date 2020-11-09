В Новосибирске 37-летний мужчина ограбил магазин купальников: что он забрал

Мужчина ограбил магазин на глазах у продавцов.
Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)
Полицейские задержали бездомного новосибирца, который ограбил магазин купальников в гипермаркете на Проезде Энергетиков. Произошло все днем 5 ноября. Об этом КП-Новосибирск сообщил источник в правоохранительных органах.
— Около 17:00 37-летний мужчина, находясь в магазине купальников и головных уборов, открыто завладел 16 тысячами рублей из кассы. Был задержан на месте сотрудниками магазина, — сообщил КП-Новосибирск источник.
После полицейские задержали новосибирца. Известно, что ранее он не был судим. Похищенные деньги у него изъяли. Сейчас проводится дальнейшее расследование.
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