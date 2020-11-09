«Это произошло недалеко от остановки»: в Новосибирске «Мазда» сбила женщину на «зебре»

Сибирячку сбила иномарка на пешеходном переходе. Фото: «АСТ-54»

В Кировском районе Новосибирска в районе остановки «Винап» на улице Петухова «Мазда» сбила женщину. Сибирячка переходила дорогу по «зебре» на зеленый сигнал светофора. Она получила травмы. На место аварии приехала «скорая». Врачи госпитализировали пострадавшую в больницу. Об этом сообщили очевидцы.

— Все произошло вечером 8 ноября. Мы видел, как «скорая» отъезжала от места аварии. Пешеходов на самом деле не видно, да и половина фонарей освещения там не работает, через один светят. Это Т-образный перекресток. Зеленый загорается пешеходам и автомобилям с северного проезда, оттуда и ехала машина, — рассказала очевидица в группе «АСТ-54».

Все обстоятельства аварии установят инспекторы ДПС.

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