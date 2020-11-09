Карта распространения коронавируса в Новосибирской области на 9 ноября 2020 года: рассказываем о ситуации в регионе

В Новосибирске з последние сутки коронавирусом заболели 177 человек. Фото: архив КП

Карта распространения коронавируса в Новосибирской области на 9 ноября 2020 года говорит о том, что зараженные есть в каждом районе региона.

— За последние сутки в больницы районов области с подозрением на коронавирус и лабораторно подтвержденным диагнозом госпитализированы 1659 пациентов, — говорится в сообщении оперштаба.

О ситуации в регионе расскажет карта распространения коронавируса.

С начала эпидемии коронавирус диагностировали у 18739 человек, в том числе у 1213 детей, при этом выздоровели 15930 пациентов, скончались 621 человек.

Режим повышенной готовности в Новосибирске продлили до конца года. В общественных местах необходимо быть в защитных масках и соблюдать социальную дистанцию.

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