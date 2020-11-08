Стенд в память о героях войны установили в Советском районе

На открытии неравнодушные жители левобережья. Фото: Светлана Книжник.

7 ноября на пересечении улиц Приморской и Часовой открыли стенд с фамилиями участников войны и тружеников тыла. Об этом рассказывает рекламно-информационный портал «Навигатор».

— Идея создать мемориал на въезде в микрорайон Огурцово появилась у жителей несколько лет назад. Но быстро реализовать такой проект не было возможности, прежде всего финансовой. Для воплощения в жизнь общей мечты огурцовцев Светлана Бессонова трижды писала заявки на гранты. Победы в конкурсах позволили поэтапно идти к цели, — сообщает издание.

Центром в этой композиции стал постамент с барельефом Гавриила Михайловича Ивлева. Рядом с ним теперь установлен стенд, где указаны 53 фамилии героев и тружеников тыла.

— На мероприятии присутствовали представители районного отделения КПРФ и администрации Советского района, неравнодушные жители левобережья, в том числе и дети. Как отметил депутат горсовета Антон Бурмистров, здесь еще не все закончено: требуется благоустройство и озеленение, на это будут искать средства, — отмечают в «Навигаторе».

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru