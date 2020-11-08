«Беззащитный ребенок что тебе сделал?»: Давид Манукян заступился за детей, которых били медсестры в новосибирской туберкулезной больнице

Медсестру уже уволили. Фото: скриншот из видео.

Блогер и певец из Новосибирска Давид Манукян высказал свое мнение в социальных сетях о скандале в туберкулезной больнице.

— Я понимаю, что с детьми сложно работать. Повезло, что это успели снять этот случай. Это происходит во всех городах, как такое вообще допускают? Ребенок маленький и беззащитный. Он же никак не сможет ответить, — говорит Давид в своем «Инстаграме».

Напомним, что инцидент произошел в детском отделении новосибирской областной туберкулезной больнице. Пациентка сняла видео, как медсестра затащила маленькую девочку за волосы и швырнула на кровать. История разлетелась по всей России, а женщину уволили. Так же делом заинтересовались и следователи.

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