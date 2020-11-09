Погода в Новосибирске на 9 ноября 2020 года: когда вернется похолодание

В Новосибирск снова возвращается похолодание. Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Погода в Новосибирске 9 ноября 2020 года: воскресное тепло сменится очередным похолоданием, синоптики обещают дожди и мокрый снег.

— Температура воздуха ночью составит +4 — +6 градусов, столько же — днем. Ожидается переменная облачность, ночью дождь, днем местами небольшие осадки в виде дождя, переходящего в мокрый снег. Подует юго-западный ветер 10-15 метров в секунду, местами порывы до 20, — сообщили в Западно-Сибирском Гидрометцентре.

По Новосибирской области днем будет +2—+7 градусов, переменная облачность, местами дождь и мокрый снег, а также гололедица. Подует северный ветер со скоростью 10-15 метров в секунду, местами порывы до 24.

«Яндекс. Погода» обещает пасмурный день, небольшой дождь и снег к вечеру. Температура составит около +4 — +6 градусов.

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