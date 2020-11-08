В Новосибирске еще четыре человека умерли от коронавируса: рассказываем, что о них известно

Число умерших из-за коронавируса растет с каждым днем. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Новосибирске четыре человека скончались из-за COVID-19. О них сообщили в местном оперштабе.

— Скончались еще четыре пациента: мужчины в возрасте 57 лет, 63 года, 72 года и 73 года. Всего в регионе от коронавируса умер 621 человек, — рассказывают об умерших в оперштабе Новосибирской области.

На сегодняшний день в отделениях интенсивной терапии находятся 128 человек. К аппаратам ИВЛ подключены 32 пациента.

— Взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19 и с подозрением на него в инфекционных стационарах Новосибирска — 3 981.

Напомним, что в регионе продлен масочный режим до 31 декабря. Его нужно соблюдать в общественных местах: транспорте, торговых центрах, магазинах.

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