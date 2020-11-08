В палате, где медсестра швыряла трехлетнюю девочку, занавесили окна, чтобы никто не видел детей

Медсестра издевалась над малышкой. Фото: стоп-кадр.

Неожиданное продолжение получила история с трехлетней девочкой, которую медсестра швыряла на кровать в новосибирской туберкулезной больнице. Напомним, ребенок не спал во время сончаса, и медик решила проучить малышку. Все это сняла на видео мамочка из соседней палаты и передала запись в Следственный комитет. Позже вскрылось, что этот случай не был единычным в больнице: другая медсестра подняла руку на семилетнего мальчика.

Окно в стене между палатами занавесили. Фото: личный архив.

Сейчас идет расследование, а за палатой с детьми, где произошли оба случая, другим пациентам теперь невозможно наблюдать.

- Окно в стене между палатами, через которое я и сняла видео с медсестрой, занавесили, - рассказала КП-Новосибирск Ирина - та самая мамочка, которая и сняла скандальное видео. - Не знаю, зачем это сделали: видимо, чтобы я не смогла наблюдать за детьми и вмешиваться в ситуацию.

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