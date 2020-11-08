В Новосибирске за сутки еще 177 человек заболели коронавирусом

Сейчас из больниц выписали 98 человек. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

За сутки в Новосибирске выявлены еще 177 человек, зараженных коронавирусом. Об этом сообщил региональный оперштаб.

— За минувшие сутки выявлены еще 177 заболевших, в том числе у 1 213 детей. Всего в регионе зарегистрировано 18 739 человек. Из больниц выписали 98 человек, — рассказывают в новосибирском оперштабе.

В больницы госпитализирован 51 ребенок с подозрением на COVID-19. Среди них есть ребята с уже подтвержденным диагнозом.

— Всего в Новосибирской области сделано 768 552 теста на коронавирус. Под медицинским наблюдением находятся 3 974 жителя региона, 57 350 человек сняты с меднаблюдения, — говорится в сообщении от оперштаба.

Напомним, что в регионе продлен масочный режим до 31 декабря. Из-за пандемии каникулы у школьников продлены до 15 ноября, а после этого некоторые учебные заведения уйдут на дистанционку.

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