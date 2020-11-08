«Здесь боятся ходить дети»: новосибирцы требуют установить светофор в переулке Дементьева

На этом участке водители не видят пешеходов. Фото: скриншот из видео.

Жители переулка Дементьева уже давно просят установить светофор на пешеходном переходе. По словам сибиряков, там невозможно переходить дорогу.

— Водители нас просто не видят из-за поворота. Соответственно никто и не пропускает. Нужно либо ждать полдня, чтобы перейти на ту сторону, либо же тебя просто могут сбить. Тут огромный поток машин. Люди по этой трассе едут в Бердск, Искитим, Черепаново, — рассказывают местные активисты

Как уверяют сибиряки, этот пешеходный переход боятся пенсионеры и дети. Им страшно переходить там дорогу и оказаться сбитыми проезжающей машиной.

— Мы просим, чтобы нас установили светофор по требованию для пешеходов. Ведь так будет удобнее для всех, да и ДТП станет меньше, — уверены новосибирцы.

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