«У внука сломана рука и болит спина»: в Новосибирске женщина сбила школьника на пеходном переходе и сбежала

Подростки успели сфотографировать машину женщины. Фото: личный архив героя.

Вечером, 7 ноября, в Октябрьском районе машина сбила 12-летнего подростка. Об этом сообщила его бабушка.

— Он шел вместе с друзьями с прогулки домой. На пешеходном переходе, когда оставалось 4 секунды, мой внук побежал, и его сбила машина. За рулем сидела девушка, — рассказала КП-Новосибирск бабушка подростка.

По словам женщины, авто леди вышла из машины и начала звонить сразу мужу, а не оказывать школьнику помощь. Друзья подняли мальчишку, и повели домой.

— Родители сразу же вызвали скорую помощь и его отвезли в травматологию. У него сломана рука. Гипс наложили от кисти до плеча, и до понедельника он пробудет в больнице не обследовании, — говорит сибирячка

Как говорит бабушка школьника, ДТП произошло на перекрестке улиц Воинская и Никитина в промежутке с 21.30 до 21.45. Родители подростка сейчас ищут свидетелей произошедшего.

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