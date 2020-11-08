А так можно было?: реакция лемуров на плавающую капибару позабавила соцсети

Лемуры внимательно смотрели за капибарой. Фото: скриншот из видео.

Капибары из Новосибирского зоопарка имени Р. А. Шило показали, как умеют плавать. Их купание в бассейне сняла постоянная посетительница Анна Новикова. Поддержать в этом не легком деле их пришли пушистые лемуры.

— Они так внимательно смотрят, как капибары плавают. Очень уж им интересно, что в бассейне происходит, — комментирует происходящее сибирячка Анна Новикова.

Лемуры пристально наблюдали за тем, как капибара купается. Сами в воду соваться не хотели, видимо, чего-то испугались. К большому удивлению, капибара даже не обращала внимания на незваных гостей. Она спокойно ныряла и показывала посетителям зоопарка, как классно плавает.

В социальных сетях ролик набрал уже больше 50 просмотров. Сибиряков рассмешили лемуры, которые внезапно заглянули к капибарам:

— Она их так забавно напугала

— Какие они забавные.

— Надо было лемуров тоже искупать.

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