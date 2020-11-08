Погода в Новосибирске на 8 ноября 2020 года: в городе последний теплый осенний выходной

Это осеннее воскресенье обещает быть теплым и солнечным. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Погода в Новосибирске 8 ноября 2020 года будет еще лучш6е, чем вчера. Синоптики обещают, что столбики термометров поднимутся до + 10.

— В первой половине дня осадков не ожидается. Ветер юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха будет от +5…+10 градусов, — сообщается на сайте ФГБУ «Западно-Сибирского УГМС». — В области температура воздуха поднимется от +8 до +13. Преимущественно без осадков, по западу местами небольшие дожди.

Прогноз «Яндекса» так же сообщает о резком потеплении. Днем будет небольшая облачность, а температура воздуха будет составлять +5 +9 градусов. К вечеру столбики термометров поднимутся до +11.

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