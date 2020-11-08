Карта распространения коронавируса в Новосибирской области на 8 ноября 2020 года: рассказываем, что происходит в регион

За сутки заболел еще 181 человек. Фото: Артем КИЛЬКИН

Карта распространения коронавируса в Новосибирской области на 8 ноября 2020 года показывает, как распространяется болезнь в нашем регионе. Пока что COVID-19 не собирается отступать и зараженные есть в каждом населенном пункте области.

— За минувшие сутки выявлен еще 181 заболевший. Всего в регионе зарегистрировано 18 562 случая инфицирования коронавирусом, в том числе у 1 195 детей, — сообщает оперштаб Новосибирской области.

На сегодняшний день в палатах интенсивной терапии находится 121 человек, к аппарату ИВЛ подключено 34 пациента.

Напомним, что в регионе масочный режим продлили до 31 декабря. Он действует во всех общественных местах: транспорт, магазины, торговые центры.

Карта распространения коронавируса.

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