Суд в Новосибирске не дал права на реабилитацию двум изменникам Родины

Кассационный военный суд Новосибирска отказал изменникам Родины в праве на реабилитацию. Фото: «Новая Сибирь»

Кассационный военный суд в Новосибирске 6 ноября рассмотрел два архивных дела по статьям УК РСФСР. В обоих случаях военные были осуждены за измену Родине.

На первом заседании рассмотрели уголовное дело военврача, осужденного во время Великой Отечественной войны за измену со стороны военного персонала.

— Как установлено в суде, гражданин служил военврачом 232-го отдельного батальона зенитной артиллерии. В октябре 1941 года был пленен немцами, был освобожден из лагеря в декабре того же года. После чего, на оккупированной немцами территории, он добровольно поступил на службу в районную полицию и принимал участие в следственных процессах по делам советских граждан, где их подвергали пыткам и избиениям, участвовал в карательных экспедициях против советских партизан. В июне 1944 года он сбежал с сотрудниками полиции в Берлин, где был завербован в качестве агента органов гестапо, по заданию которых выявлял советских патриотов и передавал их немцам, — сообщает издание «Новая Сибирь».

Суд признал, что осужденный не подлежит реабилитации.

Во втором заседании Кассационный военный суд рассмотрел представление на приговор военного трибунала 360-й стрелковой дивизии от 4 апреля 1943 года. Приговором к высшей мере наказания был осужден красноармеец.

— Красноармейца, пытавшегося перейти на сторону противника, задержали 1 апреля 1943 года в районе расположения части с имевшимися при себе фашистскими листовками. Задержание произошло за передним краем обороны советских войск, позже он был возвращен в расположение части, — передает «Новая Сибирь».

16 апреля 1943 года действия осужденного были переквалифицированы в попытку измены Родине со стороны военного персонала, а наказание заменили на 10 лишения свободы в трудовых лагерях с поражением в правах на три года. Кассационный военный суд также отказал ему в праве на реабилитацию.

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