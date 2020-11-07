Поиски 17-летней школьницы, которая ушла из дома в Новосибирске, завершены

11-классницу нашли 6 ноября. Фото: СК РФ по Новосибирской области.

17-летнюю школьницу, которая в сентябре пропала в Новосибирске, нашли. Девушка оказалась в Новокузнецке, ее вернули в родной город. Об этом КП-Новосибирск сообщил источник в правоохранительных органах.

— 6 ноября девушку доставили в Следственный отдел по Октябрьскому району Новосибирска СУ СК России по Новосибирской области, допросили в присутствии законного представителя о самовольном уходе из дома. Установлено, что в отношении нее преступлений совершено не было. Девушку передали законным представителям, — рассказал КП-Новосибирск источник.

Напомним, ранее было известно, что школьница ушла из дома в Новосибирске, не отвечала на звонки, не появлялась в соцсетях. Через две недели после ее исчезновения следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство». Сейчас проводятся следственные действия по прекращению уголовного дела.

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