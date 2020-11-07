«Грозилась, что все взорвет»: под Новосибирском женщина «заминировала» гостиницу у Карпысаксого водопада

Из гостиницы срочно провели эвакуацию после звонка женщины. Фото: Олег ЗОЛОТО

В гостиницу села Карпысак Новосибирской области позвонила женщина, угрожая, что всех взорвет. Из-за звонка пришлось эвакуировать всех на улицу. Об этом КП-Новосибирск сообщил источник в правоохранительных органах.

— 5 ноября в 21:40 на сотовый телефон гостиницы позвонила неустановленная гражданка, которая спросила, есть ли кто в гостинице из посетителей, пояснив, что она «можахистка», сейчас приедет и все взорвет. Проведена эвакуация администратора и двух клиентов, — рассказал КП-Новосибирск источник.

Было установлено, что СИМ-карта зарегистрирована на 39-летнюю жительницу Новосибирска. Однако при проверке адресов ее проживания и прописки никого не было обнаружено.

— Было получено фото женщины, которое предъявили клиентам и персоналу гостиницы. Они пояснили, что ее не знают. Помещение гостиницы и близлежащей территории обследовали кинолог с собакой и полицейские, но предметов, похожих на взрывные устройства, обнаружено не было. Собственник гостиницы какие-либо пояснения давать отказался, — сообщил КП-Новосибирск источник.

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