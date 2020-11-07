«Эти кадры меня убивают»: Екатерина Гордон вступилась за трехлетнюю девочку, которую швыряли на кровать в новосибирской больнице

Екатерина Гордон высказалась о видео из новосибирского тубдиспансера. Фото: katyagordon

Российская телеведущая, журналист и юрист Екатерина Гордон написала в соцсетях о скандале в новосибирской туберкулезной больнице, где медсестра таскала за волосы 3-летнюю малышку.

— Такие кадры убивают меня. Эта мразота уже под следствием, знаю эту историю с утра и коль скоро являюсь членом общественного совета при Кузнецовои , узнала, что этои историеи занялись на уровне Уполномоченнои . И еще : в России бьют детей, и в семьях тоже. Спасибо женщине, которая сняла, вызвала полицию и не побоялась выступить от своего имени! — написала Екатерина Гордон в своем «Instagram».

Напомним, скандал произошел в детском отделении новосибирской областной туберкулезной больницы. Медсестра таскала за волосы трехлетнюю девочку, швыряла на кровать и била по щекам. Это попало на видео, которая сняла одна из мам, лежавшая в больнице с детьми. После проверки медсестру уволили, а историей заинтересовался федеральный Следственный комитет. Тем временем выяснилось, что медсестры издевались не только над малышкой, но и над семилетним мальчиком из той же больницы.

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