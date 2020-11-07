Сел за руль нетрезвым: стали известны подробности ДТП, где погиб 30-летний водитель

Водитель и пассажиры выпили спиртное перед аварией. Фото: ГИБДД по Новосибирской области.

Стали известны подробности аварии в поселке Озеро-Карачи Новосибирской области, в которой погиб водитель и пострадали трое пассажиров. Об этом КП-Новосибирск сообщил источник в правоохранительных органах.

— У 30-летнего водителя «ВАЗ-21120» были признаки алкогольного опьянения. Он не справился с управлением, выехал с дороги, автомобиль опрокинулся. Водитель скончался от травм на месте. Трое пассажиров, также в состоянии алкогольного опьянения, госпитализированы в Чановскую ЦРБ. 26-летняя девушка и 34-летний мужчина поступили в хирургическое отделение с закрытой черепно-мозговой травмой. 29-летний поступил в реанимацию с травмами, впал в кому, — рассказал КП-Новосибирск источник.

Напомним, ДТП случилось ночью 6 ноября. «Жигули» выехали в кювет и перевернулись, наехав на бетонный колодец.

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