«Он отдал три своих пенсии»: под Новосибирском мошенники продали деду огнетушители за 48 тысяч

Мошенники сказали пенсионеру, что его оштрафуют, если он не купит устройство. Фото: предоставлено героиней публикации.

80-летнего жителя города Обь в Новосибирской области обманули мошенники. Они продали ему автоматические огнетушители в 8 раз дороже их реальной цены. Об этом рассказала КП-Новосибирск его внучка Оксана Лунина. Сибирячка хочет предупредить других пенсионеров, чтобы они не теряли бдительность.

— Мы пришли к деду в гости и увидели на стенах эти устройства. Он и рассказал, что к нему пришли двое неизвестных, показали фальшивое удостоверение и сказали, что нужно поставить огнетушители, иначе в понедельник будет проверка из Москвы и тех, у кого не установлено, оштрафуют. Он испугался штрафа, а иначе бы не купил. В итоге деда развели почти на 48 тысяч. Купил он 6 штук, а цена за одно устройство 7 990 рублей, — рассказала Оксана КП-Новосибирск.

Семья пострадавшего обратилась с заявлением в полицию. Фото: предоставлено героиней публикации.

— Мы написали заявление в полицию. Только там сказали, что, поскольку дед сам их впустил и приобрел устройство, то, скорее всего, они ничем не смогут помочь, — ответила КП-Новосибирск Оксана.

Юрист рассказал, как следует поступить в такой ситуации.

— Прежде всего, пострадавшим надо написать заявление в полицию. Таких мошенников очень сложно поймать Если там откажут в возбуждении уголовного дела по факту мошенничества, то следует обратиться в прокуратуру, — рассказал КП-Новосибирск юрист Константин Зиновьев.

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