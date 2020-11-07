В Новосибирске коронавирусом заболели еще 181 человек за сутки

Еще почти две сотни человек заболели коронавирусом за сутки в Новосибирске.
Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
В субботу, 7 ноября, стало известно, что в Новосибирской области за сутки заболели коронавирусом еще 181 человек. Среди заболевших — 14 детей. Выписались из больниц тем временем еще 168 человек.
— С начала пандемии коронавирусом заболели всего 18 562 человека, из них — 1 195 детей. 15 262 пациента выписаны с выздоровлением. Скончались всего 617 человек, — сообщили в оперативном штабе.
В отделениях реанимации находятся 121 человек, к аппаратам ИВЛ подключены 34 пациента.
Сейчас в детскую больницу №3 госпитализирован 51 ребенок: те, у кого коронавирус подозревают, и те, у кого диагноз подтвердился. В больницах Новосибирска также лежат 3 916 взрослых пациентов.
В больницы районов области с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом госпитализированы 1 645 пациентов.
Всего в Новосибирской области провели 764 071 тест на коронавирус. Под медицинским наблюдением находятся 4 025 жителей области, для 56 903 человек меднаблюдение окончено.
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