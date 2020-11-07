В Новосибирске от коронавируса скончались 5 пациентов: среди них 32-летний мужчина

От коронавируса за сутки умерли еще 5 человек. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В субботу, 7 ноября, стало известно о том, что за последние сутки в Новосибирской области от коронавируса умерли еще 5 пациентов инфекционного госпиталя.

— Скончались еще пять пациентов: мужчина в возрасте 32 года, женщины в возрасте 58 лет, 82 года и две женщины в возрасте 77 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 617 человек, — рассказали в оперативном штабе региона.

Сейчас в реанимации находятся 121 человек, подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких 34 пациента.

С начала эпидемии коронавирусом заболели 18 562 человека, в том числе инфицированы 1 195 детей. Выздоровели 15 292 пациента.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru