Подземный ход и лошади у поликлиники: новосибирцы раскрыли тайны улицы Серебренниковской

Поликлиника № 1, мимо которой проезжает 13-й трамвай, была и построена первой. Фото: Валерий Панов

Улица Серебренниковская раньше называлась Александровская — в честь царя Александра III. А стала Серебренниковской — в память о скромном бухгалтере Федоре Серебренникове, работнике газеты «Дело революции» и секретаря горкома РСДРП.

Поликлиника № 1 — первая во всех смыслах. Построить ее вынудила эпидемия тифа. За честь возвести в Новосибирске первую поликлинику бились 40 авторов (в том числе и Андрей Крячков), но победил московский архитектор Павел Щенин. Больница заработала 1 января 1930 года. Были в ней служебные квартиры для сотрудников, единственный за Уралом кабинет рентгенографии и даже «автопарк» — правда, из лошадиных обозов.

Сразу за клубом "Динамо" спрятался дом культуры им. Дзержинского. Фото: Валерий Панов

В 1923 году в бывшей купеческой лавке организовали клуб «Красный милиционер» — с политкружками и ликбезами для малограмотного населения. Хор в клубе пел революционные песни, струнный оркестр давал концерты, а драмкружок ставил агит-постановки.

Народная гласит, что дома-комбинаты связаны подземным ходом с управлением ФСБ на Коммунистической.Фото: Валерий Панов

— Когда в 1932 году началось проектирование комплекса спортивного общества «Динамо», то на Серебренниковской планировалось построить масштабный клуб имени Дзержинского на 750 мест, но в итоге он разместился у «красных милиционеров», — пишет издание «Ведомости НСО».

В начале 1930-х годов в СССР начали строить «городки чекистов». В одном из таких городков спроектировали два дома-комбината. Первый — дом по Серебренниковской, 23, эдакий «социологически-архитектурный» эксперимент. Жители таких комбинатов должны были освободиться от гнета быта, чтобы все свободное время строить светлое будущее. Поэтому здесь по проекту были предусмотрены магазины, парикмахерская, столовая, общая кухня и хозяйственные мастерские. Второй дом-комбинат построен в 1932 году на Серебренниковской, 16. Есть легенда, что оба дома связаны подземным ходом с управлением на улице Коммунистической. Но доказательств нет.

В объединение ЦК швейников входила и Болотнинская фабрика, которая шила легендарные «болотнинские джинсы». Фото: Валерий Панов

Фабрика «Синар» выросла из бывшей бани, построенной в начале 20 века. В 1917 году в этом здании размещалась пошивочная мастерская ротного портного Сибирского стрелкового полка Ф. Еремеева, которая в 1922 году превратилась в швейно-чулочную фабрику, а спустя 53 года — в Новосибирское промышленно-торговое объединение ЦК швейников. В 2011 году возле фабрики поставили памятник швейной машинке Зингер. Кстати, в блокбастере Федора Бондарчука «Притяжение» все герои наряжены в костюмы, куртки и пальто от «Синара».

Можно погладить гаишника по животу и загадать желание. Фото: Валерий Панов

И напоследок еще один милый «житель» улицы — памятник первому гаишнику. На этом месте в 1940-х годах был установлен один из первых светофоров в Новосибирске.

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