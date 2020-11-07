Выплата по уходу за престарелыми и инвалидами в Новосибирске: кому положена, как получить

Ежемесячная выплата по уходу за престарелыми и инвалидами в Новосибирске вырастет до 10 тысяч рублей. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Ежемесячная выплата по уходу за престарелыми и инвалидами в Новосибирске вырастет до 10 тысяч рублей. Документ об этой выплате поступил в Госдуму РФ на днях. Если его примут, то размер выплаты будет увеличен с 1 января 2021 года.

— В пояснительной записке к проекту говорится, что законопроект был разработан для увеличения социальной защищенности граждан старшего поколения, которые нуждаются в постоянном постороннем уходе. Сегодня, согласно указу президента РФ от 26 декабря 2006 года, неработающим трудоспособным россиянам, ухаживающим за инвалидами I группы, а также за престарелыми людьми, неспособными обслуживать себя самостоятельно, выплачивается ежемесячная компенсация в размере 1200 рублей, — сообщает издание «Новая Сибирь».

Известно, что сейчас в Новосибирской области ежемесячная компенсационная выплата составляет 1440 рублей. А если человек ухаживает за родителями или опекунами за детьми-инвалидами и инвалидами с детства I группы — 12 тысяч рублей. Компенсационную выплату по уходу получают более 67 тысяч человек.

Ранее КП-Новосибирск писала о том, что выплаты семьям с детьми в Новосибирске в ноябре и декабре 2020 года будут продлены. Для этого сибирякам не нужно будет идти в МФЦ и центры соцподдержки, чтобы подать заявления. Такое решение власти приняли в связи с ситуацией с коронавирусом в регионе.

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